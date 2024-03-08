Эрдоган обсудил с Зеленским зерновую сделку и ситуацию с безопасностью

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл переговоры с Владимиром Зеленским, стороны обсудили зерновую сделку и текущую ситуацию с безопасностью в Чёрном море.

Отмечается, что Анкара готова содействовать возобновлению зерновой сделки.

«Мы обсудили ситуацию с обеспечением безопасности в Чёрном море и зерновые договорённости, которые внесли большой вклад в продовольственную безопасность и позволили доставить в нуждающиеся страны миллионы тонн зерна», — приводит ТАСС слова Эрдогана.

Ранее стало известно, что Зеленский во время визита в Турцию собирается встретиться с представителями производств вооружений.