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Эрдоган обсудил с Зеленским зерновую сделку и ситуацию с безопасностью

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл переговоры с Владимиром Зеленским, стороны обсудили зерновую сделку и текущую ситуацию с безопасностью в Чёрном море.
Эрдоган обсудил с Зеленским зерновую сделку и ситуацию с безопасностью
  • AP

Отмечается, что Анкара готова содействовать возобновлению зерновой сделки.

«Мы обсудили ситуацию с обеспечением безопасности в Чёрном море и зерновые договорённости, которые внесли большой вклад в продовольственную безопасность и позволили доставить в нуждающиеся страны миллионы тонн зерна», — приводит ТАСС слова Эрдогана.

Ранее стало известно, что Зеленский во время визита в Турцию собирается встретиться с представителями производств вооружений.

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