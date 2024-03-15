Песков: ЦРУ не оставляет попыток вести подрывную деятельность в России

Центральное разведывательное управление США в течение многих лет предпринимает попытки вести подрывную деятельность в России и не оставляет их до сих пор. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать сообщения СМИ про подрывную деятельность американских спецслужб в Китае, Песков отметил, что подобные усилия Россия на протяжении многих лет испытывала на себе.

«Соединённые Штаты и соответствующие агентства, спецслужбы этим же самым занимались в нашей стране. И пытаются заниматься до сих пор», — заявил он.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что надёжная защита суверенитета России — необходимое условие для успешного развития страны.