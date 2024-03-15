Песков: ЦРУ не оставляет попыток вести подрывную деятельность в России
- РИА Новости
Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать сообщения СМИ про подрывную деятельность американских спецслужб в Китае, Песков отметил, что подобные усилия Россия на протяжении многих лет испытывала на себе.
«Соединённые Штаты и соответствующие агентства, спецслужбы этим же самым занимались в нашей стране. И пытаются заниматься до сих пор», — заявил он.
Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что надёжная защита суверенитета России — необходимое условие для успешного развития страны.