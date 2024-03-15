Нарышкин: надёжная защита суверенитета России — залог её успешного развития
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По его словам, история отечества позволяет извлечь немало уроков, особенно актуальных в дни, когда вся страна голосует на выборах президента России.
«Важнейший из этих уроков, на мой взгляд, состоит в том, что успешное развитие России может быть обеспечено лишь при условии надёжной защиты её суверенитета», — приводит слова Нарышкина ТАСС.
Также в ходе круглого стола по истории иностранной военной интервенции в период Гражданской войны Нарышкин отметил, что Запад под видом помощи Киеву выкачивает из Украины последние ресурсы.