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Нарышкин: надёжная защита суверенитета России — залог её успешного развития

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Надёжная защита суверенитета России является неотъемлемым условием успешного развития страны. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Нарышкин: надёжная защита суверенитета России — залог её успешного развития
  • globallookpress.com

По его словам, история отечества позволяет извлечь немало уроков, особенно актуальных в дни, когда вся страна голосует на выборах президента России.

«Важнейший из этих уроков, на мой взгляд, состоит в том, что успешное развитие России может быть обеспечено лишь при условии надёжной защиты её суверенитета», — приводит слова Нарышкина ТАСС.

Также в ходе круглого стола по истории иностранной военной интервенции в период Гражданской войны Нарышкин отметил, что Запад под видом помощи Киеву выкачивает из Украины последние ресурсы.

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