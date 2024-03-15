Надёжная защита суверенитета России является неотъемлемым условием успешного развития страны. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

По его словам, история отечества позволяет извлечь немало уроков, особенно актуальных в дни, когда вся страна голосует на выборах президента России.

«Важнейший из этих уроков, на мой взгляд, состоит в том, что успешное развитие России может быть обеспечено лишь при условии надёжной защиты её суверенитета», — приводит слова Нарышкина ТАСС.

Также в ходе круглого стола по истории иностранной военной интервенции в период Гражданской войны Нарышкин отметил, что Запад под видом помощи Киеву выкачивает из Украины последние ресурсы.