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Экс-глава MI6 Дирлав: Великобритания ведёт с Россией «серую войну»

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Бывший глава британской разведки MI6 Ричард Дирлав заявил, что в настоящий момент Великобритания ведёт с Россией «серую войну».
Экс-глава MI6 Дирлав: Великобритания ведёт с Россией «серую войну»
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Об этом он сказал в интервью газете Politico

Дирлав отметил, что, если бы в Британии у какого-нибудь прохожего спросили, находится ли страна в настоящий  момент в состоянии войны, он посмотрел бы на задающего вопрос как на сумасшедшего. 

«Но мы находимся в состоянии войны, мы ведём серую войну с Россией, и я пытаюсь напомнить людям об этом», — подчеркнул он.

Дирлав не уточнил, что имеет в виду под этим термином.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что опасения о возможности начала третьей мировой войны небезосновательны.

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