Экс-глава MI6 Дирлав: Великобритания ведёт с Россией «серую войну»
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Об этом он сказал в интервью газете Politico.
Дирлав отметил, что, если бы в Британии у какого-нибудь прохожего спросили, находится ли страна в настоящий момент в состоянии войны, он посмотрел бы на задающего вопрос как на сумасшедшего.
«Но мы находимся в состоянии войны, мы ведём серую войну с Россией, и я пытаюсь напомнить людям об этом», — подчеркнул он.
Дирлав не уточнил, что имеет в виду под этим термином.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что опасения о возможности начала третьей мировой войны небезосновательны.