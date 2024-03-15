Экс-глава MI6 Дирлав: Великобритания ведёт с Россией «серую войну»

Бывший глава британской разведки MI6 Ричард Дирлав заявил, что в настоящий момент Великобритания ведёт с Россией «серую войну».

Об этом он сказал в интервью газете Politico.

Дирлав отметил, что, если бы в Британии у какого-нибудь прохожего спросили, находится ли страна в настоящий момент в состоянии войны, он посмотрел бы на задающего вопрос как на сумасшедшего.

«Но мы находимся в состоянии войны, мы ведём серую войну с Россией, и я пытаюсь напомнить людям об этом», — подчеркнул он.

Дирлав не уточнил, что имеет в виду под этим термином.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что опасения о возможности начала третьей мировой войны небезосновательны.