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Bloomberg: ЕС намерен смягчить климатические правила в угоду фермерам

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Европейский союз намерен в пятницу, 15 марта, представить предложения, направленные на дальнейшее снижение административной нагрузки на фермеров и обеспечение справедливой глобальной конкуренции.
Bloomberg: ЕС намерен смягчить климатические правила в угоду фермерам
  • AP
  • © Harry Nakos

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, таким образом ЕС хочет успокоить разгневанных аграриев.

В частности, планируется внести изменения в «Общую сельскохозяйственную политику». Эта программа предлагает фермерам субсидии в обмен на выполнение задач, которые связаны с охраной окружающей среды.

Среди прочего чиновники могут смягчить требования к управлению земельными ресурсами для ограничения эрозии почвы, а также правила, которые касаются почвенного покрова и севооборота.

Ранее французский политик Флориан Филиппо призвал «убить Евросоюз», пока Брюссель не уничтожил агропромышленный комплекс Франции.

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