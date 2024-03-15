Bloomberg: ЕС намерен смягчить климатические правила в угоду фермерам
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Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, таким образом ЕС хочет успокоить разгневанных аграриев.
В частности, планируется внести изменения в «Общую сельскохозяйственную политику». Эта программа предлагает фермерам субсидии в обмен на выполнение задач, которые связаны с охраной окружающей среды.
Среди прочего чиновники могут смягчить требования к управлению земельными ресурсами для ограничения эрозии почвы, а также правила, которые касаются почвенного покрова и севооборота.
Ранее французский политик Флориан Филиппо призвал «убить Евросоюз», пока Брюссель не уничтожил агропромышленный комплекс Франции.