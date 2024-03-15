Европейский союз намерен в пятницу, 15 марта, представить предложения, направленные на дальнейшее снижение административной нагрузки на фермеров и обеспечение справедливой глобальной конкуренции.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, таким образом ЕС хочет успокоить разгневанных аграриев.

В частности, планируется внести изменения в «Общую сельскохозяйственную политику». Эта программа предлагает фермерам субсидии в обмен на выполнение задач, которые связаны с охраной окружающей среды.

Среди прочего чиновники могут смягчить требования к управлению земельными ресурсами для ограничения эрозии почвы, а также правила, которые касаются почвенного покрова и севооборота.

Ранее французский политик Флориан Филиппо призвал «убить Евросоюз», пока Брюссель не уничтожил агропромышленный комплекс Франции.