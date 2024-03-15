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Newsweek: Британия не планирует размещать лазерное оружие на Украине

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В настоящий момент британское лазерное оружие дальнего действия DragonFire находится на стадии исследования и разработок, поэтому сейчас власти Великобритании не планируют размещать его на Украине.
Newsweek: Британия не планирует размещать лазерное оружие на Украине
  • Gettyimages.ru
  • © Leon Neal

Об этом пишет издание Newsweek со ссылкой на британское Министерство обороны.

12 марта Лондон опубликовал кадры испытаний DragonFire. Предполагается, что оружие будет использоваться для поражения летающих целей, например беспилотников. 

После этого Украина выразила готовность провести тестовые испытания этого оружия на своей территории.

«В настоящее время нет планов по развёртыванию системы на Украине», — пишет издание со ссылкой на Минобороны Британии. 

Ранее стало известно, что Великобритания выделит дополнительные средства в размере £125 млн ($160 млн) на покупку беспилотников для ВСУ, что позволит увеличить число переданных Киеву БПЛА до 10 тыс.

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