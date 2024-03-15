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РИА Новости: антифашисты из Европы и Бразилии прибыли в ЛНР в поддержку Донбасса

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Общественные деятели — антифашисты из Италии, Испании, Франции, Германии, Португалии и Бразилии, в том числе лидер итальянской группы Banda Bassotti Давид Каккьоне, прибыли с визитом в ЛНР, чтобы выразить поддержку жителям Донбасса.

Об этом информирует РИА Новости.

По словам общественных деятелей, основной целью мероприятия является демонстрация поддержки жителям Донбасса жителями из Европейского союза.

«И несмотря на официальную позицию европейских стран, официальную позицию правительства, большая часть людей на самом деле поддерживает жителей Донбасса», — сказали активисты.

В феврале в Париже прошла акция в память о погибших детях Донбасса.

В конце прошлого года представители Франции, России, Сербии и Польши собрались на Марсовом поле возле Эйфелевой башни, где приняли участие в акции в поддержку жителей Донбасса.

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