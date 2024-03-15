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Bloomberg: в России растут зарплаты и падает безработица

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Экономика России показывает рост на фоне выборов в стране, беспрецедентные международные санкции не смогли подкосить её экономику, пишет агентство Bloomberg.

«Заработная плата выросла на двузначные цифры, рубль стабилизировался, а бедность и безработица находятся на рекордно низком уровне», — говорится в статье.

Агентство отмечает, что «общественного недовольства экономикой практически нет».

«Январские данные по розничным продажам, реальным зарплатам и промышленному производству оказались лучше прогнозов рынка», — пишут авторы.

Вместе с этим перед властями стоят и новые задачи, среди которых инфляция и бюджетный дефицит, которые опасны тем, что могут привести «долгосрочным проблемам», утверждает агентство.

Премьер-министр России Михаил Мишустин отмечал, что январский рост ВВП страны оценивается в 4,6%.

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