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Мишустин: январский рост ВВП России оценивается в 4,6%

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что январский рост ВВП страны оценивается в 4,6%.
Мишустин: январский рост ВВП России оценивается в 4,6%
  • © РИА Новости / Дмитрий Астахов

Об этом он заявил на стратегической сессии по реализации национальных проектов и исполнению государственных программ.

По его словам, Россия активно движется вперёд, несмотря на внешнее давление, и это видно по динамике ВВП.

«Напомню, по итогам прошлого года он увеличился на 3,6%, и это, конечно, только первая оценка. Тренд сохраняется и в 2024 году. Январский рост, в частности, оценивается Министерством экономического развития уже в 4,6%», — цитирует его ТАСС.

Ранее Мишустин подписал постановление о создании трёх особых экономических зон в Мордовии, Ростовской и Тверской областях.

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