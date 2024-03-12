Мишустин: январский рост ВВП России оценивается в 4,6%
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Об этом он заявил на стратегической сессии по реализации национальных проектов и исполнению государственных программ.
По его словам, Россия активно движется вперёд, несмотря на внешнее давление, и это видно по динамике ВВП.
«Напомню, по итогам прошлого года он увеличился на 3,6%, и это, конечно, только первая оценка. Тренд сохраняется и в 2024 году. Январский рост, в частности, оценивается Министерством экономического развития уже в 4,6%», — цитирует его ТАСС.
Ранее Мишустин подписал постановление о создании трёх особых экономических зон в Мордовии, Ростовской и Тверской областях.