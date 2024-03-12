Мишустин: январский рост ВВП России оценивается в 4,6%

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что январский рост ВВП страны оценивается в 4,6%.

Об этом он заявил на стратегической сессии по реализации национальных проектов и исполнению государственных программ.

По его словам, Россия активно движется вперёд, несмотря на внешнее давление, и это видно по динамике ВВП.

«Напомню, по итогам прошлого года он увеличился на 3,6%, и это, конечно, только первая оценка. Тренд сохраняется и в 2024 году. Январский рост, в частности, оценивается Министерством экономического развития уже в 4,6%», — цитирует его ТАСС.

Ранее Мишустин подписал постановление о создании трёх особых экономических зон в Мордовии, Ростовской и Тверской областях.