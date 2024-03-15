Макрон заявил, что ядерное оружие не должно быть инструментом дестабилизации

Ядерное оружие является инструментом безопасности, а не дестабилизации и угрозы, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Журналисты задали политику вопрос о неких «ядерных угрозах», которые якобы исходят от президента России Владимира Путина. Макрон заявил, что «это неуместно».

«Ядерная энергетика — это не инструмент дестабилизации или угрозы, это инструмент безопасности», — цитирует его Le Monde.

Как отмечал Владимир Путин, необходимости применять тактическое ядерное оружие в ходе спецоперации не было никогда. Президент также отметил, что с военно-технической точки зрения Россия готова к ядерной войне, но вряд ли «всё несётся так в лоб».