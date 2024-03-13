Путин: Россия готова к ядерной войне, но не думаю, что все несётся так в лоб
«С военно-технической точки зрения мы, конечно, готовы. Они у нас постоянно находятся, постоянно находятся в состоянии боевой готовности», — сказал российский лидер.
При этом он добавил, что он не считает, что «всё несётся так в лоб».
Также Путин не исключил, что если США проведут ядерные испытания, Россия может сделать то же самое.
Кроме того, он отметил, что, если войска США появятся на Украине, Россия отнесётся к ним как к интервентам.