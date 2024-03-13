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Путин: Россия готова к ядерной войне, но не думаю, что все несётся так в лоб

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Россия с военно-технической точки зрения готова к ядерной войне, заявил в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для «России 1» и РИА Новости российский президент Владимир Путин.

«С военно-технической точки зрения мы, конечно, готовы. Они у нас постоянно находятся, постоянно находятся в состоянии боевой готовности», — сказал российский лидер.

При этом он добавил, что он не считает, что «всё несётся так в лоб».

Также Путин не исключил, что если США проведут ядерные испытания, Россия может сделать то же самое.

Кроме того, он отметил, что, если войска США появятся на Украине, Россия отнесётся к ним как к интервентам.

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