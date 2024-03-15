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Посольство: Китай решительно выступает против попыток США вооружить Тайвань

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Китай решительно выступает против попыток США вооружить Тайвань — это красная линия, которую Вашингтон не должен нарушать, заявил представитель посольства КНР в Соединённых Штатах Ли Пэнъюй.

«Тайваньский вопрос является ключевым с точки зрения базовых интересов Китая и первоочередной красной линией, которую нельзя нарушать в китайско-американских отношениях», — сказал он РИА Новости.

Так дипломат прокомментировал слова главы тайваньского оборонного ведомства Цю Гочжэна, который заявил, что спецназ сухопутных войск США обучает тайваньских военных прямо на острове.

Как отмечал заместитель главы МИД России Андрей Руденко, США используют в работе с Тайванем те же приёмы, которые были обкатаны на Украине.

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