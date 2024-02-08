Руденко: США используют с Тайванем обкатанные на Украине приёмы

США используют в работе с Тайванем те же приёмы, которые были обкатаны на Украине, заявил заместитель главы МИД России Андрей Руденко.

«Вашингтон использует в своей работе с Тайбэем немало приёмов, которые уже обкатаны на Украине», — цитирует его ТАСС.

Руденко добавил, что, хотя суть тайваньского вопроса и украинского конфликта существенно отличается, главный общий момент заключается в том, что США используют их как инструменты давления на Китай и Россию соответственно.

Ранее глава Минобороны КНР Дун Цзюнь в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Шойгу заявил, что Китай чувствует сильную поддержку России по тайваньскому вопросу.

24 января стало известно, что американский эсминец USS John Finn прошёл через Тайваньский пролив.