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Стано: решение о признании российских выборов остаётся за Евросоюзом

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Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что решение о признании результатов выборов президента России остаётся за странами Европы.

«Решение о признании или непризнании выборов остаётся за странами-членами, после того как мы увидим весь процесс», — приводит РИА Новости его слова.

Стано добавил, что Еврокомиссия не будет комментировать выборы до их проведения, но отметил, что ЕС не признает результаты голосования в некоторых российских регионах.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США будут следить за ходом выборов президента России.

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