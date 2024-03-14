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Глава МИД Британии Кэмерон назвал RT и китайское ТВ «отравляющими умы» телеканалами

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Министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон назвал RT и китайское ТВ «отравляющими умы» телеканалами.
Глава МИД Британии Кэмерон назвал RT и китайское ТВ «отравляющими умы» телеканалами
  • Gettyimages.ru

Об этом министр заявил в палате общин, когда говорил о BBC. Британскую же корпорацию он назвал «одним из самых авторитетных» источников новостей и «жемчужиной в британской короне».

Между тем с «высокими стандартами» британского телеканала связано немало скандалов. Так, корреспондента BBC по разоблачению дезинформации ловили на лжи.

А во время освещения палестино-израильского конфликта сами сотрудники корпорации обвиняли её руководство в двойных стандартах. Они рассказали, что слова «резня» и «зверства» им разрешено использовать только в отношении ХАМАС, «изображая группировку единственным виновником насилия в регионе».

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