Министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон назвал RT и китайское ТВ «отравляющими умы» телеканалами.

Об этом министр заявил в палате общин, когда говорил о BBC. Британскую же корпорацию он назвал «одним из самых авторитетных» источников новостей и «жемчужиной в британской короне».

Между тем с «высокими стандартами» британского телеканала связано немало скандалов. Так, корреспондента BBC по разоблачению дезинформации ловили на лжи.

А во время освещения палестино-израильского конфликта сами сотрудники корпорации обвиняли её руководство в двойных стандартах. Они рассказали, что слова «резня» и «зверства» им разрешено использовать только в отношении ХАМАС, «изображая группировку единственным виновником насилия в регионе».