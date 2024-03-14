Легкомоторный самолёт потерпел крушение над Калифорнией
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Об этом сообщает Daily Mail.
Отмечается, что двигатель самолёта отказал после набора высоты.
Находившийся за штурвалом отец быстро среагировал и выпустил встроенный в летательный аппарат парашют, благодаря чему скорость падения снизилась и самолёт приземлился на деревья.
Пассажиры самолёта не пострадали.
Ранее в США у пассажирского Boeing 757-200 в полёте повредилось крыло.
Также сообщалось, что в США пассажирский самолёт потерял часть фюзеляжа вместе с иллюминатором во время полёта.