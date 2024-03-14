Легкомоторный самолёт потерпел крушение над Калифорнией

Легкомоторный самолёт, на борту которого находилась семья из Невады с двухлетним ребёнком, потерпел крушение над Калифорнией.

Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что двигатель самолёта отказал после набора высоты.

Находившийся за штурвалом отец быстро среагировал и выпустил встроенный в летательный аппарат парашют, благодаря чему скорость падения снизилась и самолёт приземлился на деревья.

Пассажиры самолёта не пострадали.

Ранее в США у пассажирского Boeing 757-200 в полёте повредилось крыло.

Также сообщалось, что в США пассажирский самолёт потерял часть фюзеляжа вместе с иллюминатором во время полёта.