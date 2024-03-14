RT в Telegram
Подпишись

Политолог Мезюхо: Европа и США сбагривают на Украину старый металлолом

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT объяснил рост прибыли немецкого оборонного концерна Rheinmetall за год на 12% — до €7,1 млрд. По его словам, для немецкого концерна и для американских оборонных предприятий боевые действия на Украине — это способ заработка.
Политолог Мезюхо: Европа и США сбагривают на Украину старый металлолом
  • AP

«Сегодня Европа и США сбагривают на Украину старый металлолом и в этом смысле освобождают места на их складах. Поэтому, разумеется, ведущие оборонные предприятия Европы и США наживаются на этих бизнес-действиях. Rheinmetall — известнейший немецкий концерн, который работает многие годы. Ситуация с морально-этической точки зрения осложняется тем, что это же предприятие работало против нашей страны в другой исторической период. И опять данная история повторяется сегодня», — объяснил политолог.

Ранее стало известно, что прибыль Rheinmetall выросла на 12% на фоне «выгодного» конфликта на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить