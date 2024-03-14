Политолог Мезюхо: Европа и США сбагривают на Украину старый металлолом

Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT объяснил рост прибыли немецкого оборонного концерна Rheinmetall за год на 12% — до €7,1 млрд. По его словам, для немецкого концерна и для американских оборонных предприятий боевые действия на Украине — это способ заработка.

«Сегодня Европа и США сбагривают на Украину старый металлолом и в этом смысле освобождают места на их складах. Поэтому, разумеется, ведущие оборонные предприятия Европы и США наживаются на этих бизнес-действиях. Rheinmetall — известнейший немецкий концерн, который работает многие годы. Ситуация с морально-этической точки зрения осложняется тем, что это же предприятие работало против нашей страны в другой исторической период. И опять данная история повторяется сегодня», — объяснил политолог.

Ранее стало известно, что прибыль Rheinmetall выросла на 12% на фоне «выгодного» конфликта на Украине.