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Politico: ЕС вместо обещанных €5 млрд может увеличить поставки оружия на Украину

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Новая финансовая помощь Украине со стороны ЕС, вероятно, окажется иллюзией, поскольку объединение может заменить выплату в €5 млрд в Европейский фонд мира для оказания помощи Киеву на передачу стране дополнительного вооружения. Об этом пишет газета Politico.
Politico: ЕС вместо обещанных €5 млрд может увеличить поставки оружия на Украину
  • AFP

Издание со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов сообщает, что страны ЕС согласились на предложение Германии засчитывать двустороннюю помощь Киеву как альтернативу внесения денег в общую сумму.

В материале также указывается, что поставки вооружений Киеву будут засчитаны как половина взноса в фонд. Однако в случае их увеличения вдвое странам ЕС и вовсе не придётся выделять Киеву деньги. Это, как отмечает газета, делает новую финансовую помощь Украине лишь «миражом».

Ранее послы 27 стран ЕС договорились выделить ещё €5 млрд на поставки оружия Украине в 2024 году.

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