Прокуратура Польши возбудила дело о шпионаже против журналистов с Украины
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Об этом информирует RMF24.
Полицейские задержали украинцев во время фотографирования объектов железнодорожной инфраструктуры.
После этого их передали сотрудникам польских спецслужб.
Задержанные отмечали, что собирают материал об импорте российского зерна в Польшу.
После первого допроса их отпустили, но аппаратуру и материалы конфисковали. После предварительного разбирательства их выдворили из Польши и запретили въезд в Шенгенскую зону на пять лет.
Отмечается, что расследование инцидента продолжили из-за появления новых данных.
11 марта генконсул Украины в Люблине Олег Куц срочно выехал на украинско-польскую границу из-за блокировки автобусов с пассажирами.