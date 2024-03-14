Прокуратура Польши возбудила дело о шпионаже против журналистов с Украины

Прокуратура Польши возбудила уголовное дело по статье о шпионаже против четырёх журналистов с Украины, которые были задержаны в начале марта на границе с Калининградской областью России.

Об этом информирует RMF24.

Полицейские задержали украинцев во время фотографирования объектов железнодорожной инфраструктуры.

После этого их передали сотрудникам польских спецслужб.

Задержанные отмечали, что собирают материал об импорте российского зерна в Польшу.

После первого допроса их отпустили, но аппаратуру и материалы конфисковали. После предварительного разбирательства их выдворили из Польши и запретили въезд в Шенгенскую зону на пять лет.

Отмечается, что расследование инцидента продолжили из-за появления новых данных.

11 марта генконсул Украины в Люблине Олег Куц срочно выехал на украинско-польскую границу из-за блокировки автобусов с пассажирами.