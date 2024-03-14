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Прокуратура Польши возбудила дело о шпионаже против журналистов с Украины

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Прокуратура Польши возбудила уголовное дело по статье о шпионаже против четырёх журналистов с Украины, которые были задержаны в начале марта на границе с Калининградской областью России.
Прокуратура Польши возбудила дело о шпионаже против журналистов с Украины
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует RMF24.

Полицейские задержали украинцев во время фотографирования объектов железнодорожной инфраструктуры.

После этого их передали сотрудникам польских спецслужб.

Задержанные отмечали, что собирают материал об импорте российского зерна в Польшу.

После первого допроса их отпустили, но аппаратуру и материалы конфисковали. После предварительного разбирательства их выдворили из Польши и запретили въезд в Шенгенскую зону на пять лет.

Отмечается, что расследование инцидента продолжили из-за появления новых данных.

11 марта генконсул Украины в Люблине Олег Куц срочно выехал на украинско-польскую границу из-за блокировки автобусов с пассажирами.

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