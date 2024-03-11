Посол: украинский консул выехал на границу с Польшей из-за блокировки автобусов

Генконсул Украины в Люблине Олег Куц срочно выехал на украинско-польскую границу из-за блокировки автобусов с пассажирами, заявил посол Украины в Польше Василий Зварыч.

Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что из-за появления информации о «безосновательных задержках» польскими протестующими украинских автобусов с пассажирами перед пунктом пропуска в Дорогуске на место немедленно выехал Куц.

В материале сказано, что он примет необходимые меры на месте, чтобы исключить любые задержки движения автобусов.

11 марта протестующие польские фермеры перестали пропускать даже автобусы с пассажирами на одном из КПП на границе с Украиной.