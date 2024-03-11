Посол: украинский консул выехал на границу с Польшей из-за блокировки автобусов
- AP
Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что из-за появления информации о «безосновательных задержках» польскими протестующими украинских автобусов с пассажирами перед пунктом пропуска в Дорогуске на место немедленно выехал Куц.
В материале сказано, что он примет необходимые меры на месте, чтобы исключить любые задержки движения автобусов.
11 марта протестующие польские фермеры перестали пропускать даже автобусы с пассажирами на одном из КПП на границе с Украиной.