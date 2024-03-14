RT в Telegram
Подпишись

Генсек: гиперзвуковое оружие России требует от НАТО создания многослойной ПРО

Короткая ссылка
Гиперзвуковое оружие, стоящее на вооружении в армии России, требует от стран НАТО создания массивной и многослойной системы противоракетной обороны, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
Генсек: гиперзвуковое оружие России требует от НАТО создания многослойной ПРО
  • Gettyimages.ru

«Гиперзвуковые ракеты — это, конечно, вызов», — сказал Столтенберг на пресс-конференции.

Генсек НАТО добавил, что американские комплексы Patriot на Украине якобы смогли противостоять такому оружию.

«Но это говорит о необходимости создания многослойной системы ПВО, необходимости создания систем ПВО и ПРО», — сказал глава военного блока.

Президент Владимир Путин накануне заявил, что Россия путём создания межконтинентальных ракет «Авангард» обнулила все вложения США в систему противоракетной обороны.

По его словам, «Авангард» — это один из основных компонентов преодоления ПРО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить