Гиперзвуковое оружие, стоящее на вооружении в армии России, требует от стран НАТО создания массивной и многослойной системы противоракетной обороны, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Гиперзвуковые ракеты — это, конечно, вызов», — сказал Столтенберг на пресс-конференции.

Генсек НАТО добавил, что американские комплексы Patriot на Украине якобы смогли противостоять такому оружию.

«Но это говорит о необходимости создания многослойной системы ПВО, необходимости создания систем ПВО и ПРО», — сказал глава военного блока.

Президент Владимир Путин накануне заявил, что Россия путём создания межконтинентальных ракет «Авангард» обнулила все вложения США в систему противоракетной обороны.

По его словам, «Авангард» — это один из основных компонентов преодоления ПРО.