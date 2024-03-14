Генсек: гиперзвуковое оружие России требует от НАТО создания многослойной ПРО
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«Гиперзвуковые ракеты — это, конечно, вызов», — сказал Столтенберг на пресс-конференции.
Генсек НАТО добавил, что американские комплексы Patriot на Украине якобы смогли противостоять такому оружию.
«Но это говорит о необходимости создания многослойной системы ПВО, необходимости создания систем ПВО и ПРО», — сказал глава военного блока.
Президент Владимир Путин накануне заявил, что Россия путём создания межконтинентальных ракет «Авангард» обнулила все вложения США в систему противоракетной обороны.
По его словам, «Авангард» — это один из основных компонентов преодоления ПРО.