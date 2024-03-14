Россия осудила решение Австрии объявить персонами нон грата двух дипломатов

В МИД России осудили решение Австрии объявить персонами нон грата двух российских дипломатов.

«Российская сторона решительно осуждает этот очередной недружественный шаг Вены, ответственность за последствия которого целиком лежит на австрийских властях», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщило 13 марта австрийское издание Die Presse, МИД Австрии объявил двум дипломатам посольства России, что их вышлют из страны из-за «несоответствия их дипломатическому статусу».

В Москве заявили, что ответят на этот недружественный шаг.

Отмечается, что Австрия не представила посольству России фактов вины высылаемых дипломатов.