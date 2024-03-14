RT в Telegram
Подпишись

Россия осудила решение Австрии объявить персонами нон грата двух дипломатов

Короткая ссылка
В МИД России осудили решение Австрии объявить персонами нон грата двух российских дипломатов.

«Российская сторона решительно осуждает этот очередной недружественный шаг Вены, ответственность за последствия которого целиком лежит на австрийских властях», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщило 13 марта австрийское издание Die Presse, МИД Австрии объявил двум дипломатам посольства России, что их вышлют из страны из-за «несоответствия их дипломатическому статусу».

В Москве заявили, что ответят на этот недружественный шаг.

Отмечается, что Австрия не представила посольству России фактов вины высылаемых дипломатов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить