Россия осудила решение Австрии объявить персонами нон грата двух дипломатов
«Российская сторона решительно осуждает этот очередной недружественный шаг Вены, ответственность за последствия которого целиком лежит на австрийских властях», — говорится в сообщении ведомства.
Как сообщило 13 марта австрийское издание Die Presse, МИД Австрии объявил двум дипломатам посольства России, что их вышлют из страны из-за «несоответствия их дипломатическому статусу».
В Москве заявили, что ответят на этот недружественный шаг.
Отмечается, что Австрия не представила посольству России фактов вины высылаемых дипломатов.