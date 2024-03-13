Австрия не представила посольству России фактов вины высылаемых дипломатов

Австрийская сторона не представила каких-либо доказательств нарушений со стороны высылаемых дипломатов России. Об этом говорится в заявлении российского посольства в Австрии, опубликованного в Telegram.

«Как и в предшествующих эпизодах высылок, нам и в этот раз не было предъявлено никаких мало-мальских свидетельств, тем более доказательств нарушения Венской конвенции о дипломатических отношениях», — отметили в посольстве.

Также в диппредставительстве подчеркнули, что категорически не приемлют решение властей, а ответственность за деградацию двусторонних отношений полностью ложится на Вену.

Австрийское издание Die Presse сообщило, что МИД Австрии объявил двум дипломатам посольства России, что их вышлют из страны из-за «несоответствия их дипломатическому статусу».

В МИД России заявили, что Москва ответит на безосновательное решение Австрии о высылке дипломатов.