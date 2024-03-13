Австрия не представила посольству России фактов вины высылаемых дипломатов
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«Как и в предшествующих эпизодах высылок, нам и в этот раз не было предъявлено никаких мало-мальских свидетельств, тем более доказательств нарушения Венской конвенции о дипломатических отношениях», — отметили в посольстве.
Также в диппредставительстве подчеркнули, что категорически не приемлют решение властей, а ответственность за деградацию двусторонних отношений полностью ложится на Вену.
Австрийское издание Die Presse сообщило, что МИД Австрии объявил двум дипломатам посольства России, что их вышлют из страны из-за «несоответствия их дипломатическому статусу».
В МИД России заявили, что Москва ответит на безосновательное решение Австрии о высылке дипломатов.