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Австрия не представила посольству России фактов вины высылаемых дипломатов

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Австрийская сторона не представила каких-либо доказательств нарушений со стороны высылаемых дипломатов России. Об этом говорится в заявлении российского посольства в Австрии, опубликованного в Telegram.
Австрия не представила посольству России фактов вины высылаемых дипломатов
  • Gettyimages.ru

«Как и в предшествующих эпизодах высылок, нам и в этот раз не было предъявлено никаких мало-мальских свидетельств, тем более доказательств нарушения Венской конвенции о дипломатических отношениях», — отметили в посольстве.

Также в диппредставительстве подчеркнули, что категорически не приемлют решение властей, а ответственность за деградацию двусторонних отношений полностью ложится на Вену.

Австрийское издание Die Presse сообщило, что МИД Австрии объявил двум дипломатам посольства России, что их вышлют из страны из-за «несоответствия их дипломатическому статусу».

В МИД России заявили, что Москва ответит на безосновательное решение Австрии о высылке дипломатов.

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