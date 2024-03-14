Фукуяма ввела режим повышенной готовности из-за упавшего в химикаты кота

В японском городе Фукуяма ввели состояние повышенной готовности из-за кота, который упал в резервуар с опасными химикатами на местном заводе и убежал.

Об этом информирует Asahi.

По данным издания, животное упало в чан с шестивалентным хромом, выбралось из него и убежало.

Власти усилили патрулирование и предупредили жителей об опасности приближения к животному.

Отмечается, что шестивалентный хром может вызвать сыпь, раздражение или повреждение глаз и кожи, а также проблемы с лёгкими при вдыхании.

Ранее биологи заявили, что гены чернобыльских круглых червей устойчивы к радиации.