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Фукуяма ввела режим повышенной готовности из-за упавшего в химикаты кота

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В японском городе Фукуяма ввели состояние повышенной готовности из-за кота, который упал в резервуар с опасными химикатами на местном заводе и убежал.

Об этом информирует Asahi.

По данным издания, животное упало в чан с шестивалентным хромом, выбралось из него и убежало.

Власти усилили патрулирование и предупредили жителей об опасности приближения к животному. 

Отмечается, что шестивалентный хром может вызвать сыпь, раздражение или повреждение глаз и кожи, а также проблемы с лёгкими при вдыхании. 

Ранее биологи заявили, что гены чернобыльских круглых червей устойчивы к радиации.

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