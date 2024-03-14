Фукуяма ввела режим повышенной готовности из-за упавшего в химикаты кота
Об этом информирует Asahi.
По данным издания, животное упало в чан с шестивалентным хромом, выбралось из него и убежало.
Власти усилили патрулирование и предупредили жителей об опасности приближения к животному.
Отмечается, что шестивалентный хром может вызвать сыпь, раздражение или повреждение глаз и кожи, а также проблемы с лёгкими при вдыхании.
Ранее биологи заявили, что гены чернобыльских круглых червей устойчивы к радиации.