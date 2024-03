Геном круглых червей из чернобыльской зоны отчуждения оказался невосприимчив к воздействию радиации.

Об этом сообщили учёные из Нью-Йоркского университета в статье для научного журнала Proceedings of the National Academy of Sciences.

«Осмысление того, как особи по-разному реагируют на факторы среды, повреждающие ДНК, поможет нам лучше оценить риски для нас самих», — говорится в статье.

Ранее кабмин Украины упростил правила посещения туристами территории ЧАЭС.