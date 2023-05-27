Кабмин Украины упростил правила посещения туристами территории ЧАЭС

Украинское правительство упростило правила для посещения туристами территории Чернобыльской АЭС.

«Кабинет министров Украины на своём заседании утвердил законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о развитии территорий, которые подверглись радиоактивному загрязнению в результате чернобыльской катастрофы», — приводит РИА Новости сообщение кабмина.

Отмечается, что законопроект закладывает правовую основу для превращения зоны отчуждения в современную научную площадку для исследований, а также для упрощения посещения туристами территорий.

В марте 2022 года сообщалось, что электроснабжение Чернобыльской АЭС восстановлено после завершения ремонтных работ.