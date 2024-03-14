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Россия запросила заседание СБ ООН по диверсиям на «Северных потоках»

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Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН по расследованию диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«Запрошенное нами обсуждение этого вопроса будет закрытым, после этого планируем выйти к прессе», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что Россия планирует поднять тему подрыва «Северных потоков» на СБ ООН.

Также лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Запад не проводит расследование подрыва «Северных потоков», так как в них виноваты США и другие страны НАТО.

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