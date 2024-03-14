RT в Telegram
Подпишись

Двух венесуэльцев задержали за подготовку покушения на президента Мадуро

Короткая ссылка
Двое граждан Венесуэлы были задержаны в штате Монагас за публикацию угроз и сговор с целью покушения на жизнь главы государства Николаса Мадуро.

Об этом, как информирует РИА Новости, сообщил генеральный прокурор Тарек Уильям Сааб.

Отмечается, что подозреваемые планировали завербовать десятки солдат, захватить оружие и организовать мятеж.

Прокуратура Венесуэлы намерена в ближайшие часы предъявить задержанным обвинения в предполагаемом преступном сговоре и покушении на убийство.

Ранее украинский блогер Анатолий Шарий обвинил Владимира Зеленского в организации покушения на него, которое, по его словам, произошло утром 6 марта в Испании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить