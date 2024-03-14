Двух венесуэльцев задержали за подготовку покушения на президента Мадуро
Об этом, как информирует РИА Новости, сообщил генеральный прокурор Тарек Уильям Сааб.
Отмечается, что подозреваемые планировали завербовать десятки солдат, захватить оружие и организовать мятеж.
Прокуратура Венесуэлы намерена в ближайшие часы предъявить задержанным обвинения в предполагаемом преступном сговоре и покушении на убийство.
Ранее украинский блогер Анатолий Шарий обвинил Владимира Зеленского в организации покушения на него, которое, по его словам, произошло утром 6 марта в Испании.