Bangkok Post: россиянина обнаружили убитым в доме на Пхукете
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Его нашли мёртвым в доме, где на протяжении длительного времени продавали частично легализованную в Таиланде марихуану.
У погибшего на шее и теле обнаружили глубокие порезы. В доме и возле него зафиксированы следы борьбы.
В убийстве россиянина подозревают иностранного гражданина, который прибыл в Таиланд в январе и покинул королевство 12 марта.
Ранее сообщалось, что грабители убили россиянина в Буэнос-Айресе при попытке последнего оказать сопротивление.