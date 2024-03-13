RT в Telegram
Подпишись

Bangkok Post: россиянина обнаружили убитым в доме на Пхукете

Короткая ссылка
В Таиланде на острове Пхукет обнаружили убитого 42-летнего гражданина России, пишет Bangkok Post со ссылкой на местную полицию.
Bangkok Post: россиянина обнаружили убитым в доме на Пхукете
  • Gettyimages.ru

Его нашли мёртвым в доме, где на протяжении длительного времени продавали частично легализованную в Таиланде марихуану. 

У погибшего на шее и теле обнаружили глубокие порезы. В доме и возле него зафиксированы следы борьбы.

В убийстве россиянина подозревают иностранного гражданина, который прибыл в Таиланд в январе и покинул королевство 12 марта.

Ранее сообщалось, что грабители убили россиянина в Буэнос-Айресе при попытке последнего оказать сопротивление.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить