Bangkok Post: россиянина обнаружили убитым в доме на Пхукете

В Таиланде на острове Пхукет обнаружили убитого 42-летнего гражданина России, пишет Bangkok Post со ссылкой на местную полицию.

Его нашли мёртвым в доме, где на протяжении длительного времени продавали частично легализованную в Таиланде марихуану.

У погибшего на шее и теле обнаружили глубокие порезы. В доме и возле него зафиксированы следы борьбы.

В убийстве россиянина подозревают иностранного гражданина, который прибыл в Таиланд в январе и покинул королевство 12 марта.

Ранее сообщалось, что грабители убили россиянина в Буэнос-Айресе при попытке последнего оказать сопротивление.