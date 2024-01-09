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Infobae: в Буэнос-Айресе при ограблении убили программиста из России

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Грабители убили россиянина в Буэнос-Айресе при попытке последнего оказать сопротивление.

Об этом пишет портал Infobae со ссылкой на источники в городской полиции.

«Евгений Сипатов, 40 лет, родом из России, программист, также занимающийся продажей криптовалют, был убит четырьмя мотоциклетными налётчиками, которые ограбили его у его дома», — говорится в сообщении.

Ранее в Таиланде сотрудники правоохранительных органов задержали на острове Пхукет 17-летнего гражданина России, который подозревается в покушении на убийство своей матери.

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