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Полянский: США находятся в изоляции в СБ ООН по вопросу прекращения огня в Газе

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Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Соединённые Штаты находятся в изоляции в Совете Безопасности всемирной организации, поскольку единственные блокируют усилия, нацеленные на прекращение огня в секторе Газа.
Полянский: США находятся в изоляции в СБ ООН по вопросу прекращения огня в Газе
  • AP

Об этом дипломат написал в Telegram.

Как рассказал Полянский, США всё ещё блокируют все усилия по прекращению огня в секторе Газа, которые исходят в той или иной степени от остальных 14 членов СБ ООН.

«Иными словами, по сути Вашингтон находится в изоляции в Совбезе, хотя его ближайшие союзники, разумеется, всячески пытаются этот момент скрыть», — говорится в сообщении.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя назвал проект резолюции США по сектору Газа лицензией на убийство палестинцев. По словам дипломата, предложенный Вашингтоном «альтернативный» проект резолюции СБ не содержит призыва к прекращению огня и нацелен на расширение «зонтика» ООН для израильской операции в анклаве.

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