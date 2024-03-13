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Минобороны: Британия оставит системы ПВО Sky Sabre в Польше до конца года

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Польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что власти Великобритании решили оставить свои системы противовоздушной обороны Sky Sabre на дежурстве в Польше до конца 2024 года.
Минобороны: Британия оставит системы ПВО Sky Sabre в Польше до конца года
  • AFP

Об этом министр сказал в ходе совместной пресс-конференции с главой Министерства обороны Великобритании Грантом Шэппсом.

Косиняк-Камыш назвал приоритетом Польши охрану аэродрома Ясенка и дороги, по которой на Украину поступает военная техника и гуманитарная помощь.

«Господин министр объявил, что система противовоздушной и противоракетной обороны Sky Sabre останется в Польше дольше. Она должна была находиться здесь до конца марта этого года. Но уже есть решение оставить её до конца года», — цитирует его РИА Новости.

В июле 2022 года было объявлено о развёртывании в Польше британской системы противовоздушной обороны Sky Sabre.

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