Дипломат Евстигнеева: мир пребывает в самом кризисном состоянии за десятки лет

Зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что на сегодняшний день мир находится в наиболее кризисном состоянии за последние десятки лет.

«Его симптомами являются эрозия международной безопасности, утрата доверия между ключевыми игроками и обострение конфликтов по всему земному шару», — цитирует её ТАСС.

Евстигнеева добавила, что процессы, которые сейчас разворачиваются на мировой арене, являются признаками слома системы однополярного мира, а на замену ему должен прийти новый миропорядок.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на смену однополярной системе приходит более справедливый миропорядок.