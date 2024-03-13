Дипломат Евстигнеева: мир пребывает в самом кризисном состоянии за десятки лет
- AP
«Его симптомами являются эрозия международной безопасности, утрата доверия между ключевыми игроками и обострение конфликтов по всему земному шару», — цитирует её ТАСС.
Евстигнеева добавила, что процессы, которые сейчас разворачиваются на мировой арене, являются признаками слома системы однополярного мира, а на замену ему должен прийти новый миропорядок.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на смену однополярной системе приходит более справедливый миропорядок.