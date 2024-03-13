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Глава правительства Каталонии Арагонес назначил досрочные выборы на 12 мая

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Глава правительства Каталонии Пере Арагонес объявил о назначении досрочных парламентских выборов в регионе на 12 мая.
Глава правительства Каталонии Арагонес назначил досрочные выборы на 12 мая
  • Gettyimages.ru

Его заявление приводит газета El País.

«Я решил созвать парламентские выборы в Каталонии на 12 мая», — сказал Арагонес.

Отмечается, что соответствующее решение принято из-за того, что парламент Каталонии не одобрил проект бюджета, предложенный правительством.

Ранее конгресс депутатов Испании отклонил закон об амнистии каталонских сепаратистов, который внесла правящая Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE).

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