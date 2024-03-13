Глава правительства Каталонии Арагонес назначил досрочные выборы на 12 мая
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Его заявление приводит газета El País.
«Я решил созвать парламентские выборы в Каталонии на 12 мая», — сказал Арагонес.
Отмечается, что соответствующее решение принято из-за того, что парламент Каталонии не одобрил проект бюджета, предложенный правительством.
Ранее конгресс депутатов Испании отклонил закон об амнистии каталонских сепаратистов, который внесла правящая Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE).