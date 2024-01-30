Парламент Испании отклонил закон об амнистии каталонских сепаратистов
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Об этом конгресс депутатов написал в соцсети X (бывшая Twitter).
«Предлагаемый органический закон об амнистии для нормализации ситуации в Каталонии не набрал абсолютного большинства голосов, необходимого для окончательного голосования в целом», — говорится в сообщении.
Уточняется, что за принятие закона проголосовал 171 парламентарий, 179 высказались против.
16 ноября лидер Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) Педро Санчес выиграл на голосовании в конгрессе депутатов, став премьером.
Он заручился поддержкой каталонских сепаратистских партий и принял их условия, согласно которым судебные дела, связанные с каталонским сепаратизмом, должны быть прекращены.