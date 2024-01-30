Парламент Испании отклонил закон об амнистии каталонских сепаратистов

Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании отклонил закон об амнистии каталонских сепаратистов, который внесла правящая Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE).

Об этом конгресс депутатов написал в соцсети X (бывшая Twitter).

«Предлагаемый органический закон об амнистии для нормализации ситуации в Каталонии не набрал абсолютного большинства голосов, необходимого для окончательного голосования в целом», — говорится в сообщении.

Уточняется, что за принятие закона проголосовал 171 парламентарий, 179 высказались против.

16 ноября лидер Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) Педро Санчес выиграл на голосовании в конгрессе депутатов, став премьером.

Он заручился поддержкой каталонских сепаратистских партий и принял их условия, согласно которым судебные дела, связанные с каталонским сепаратизмом, должны быть прекращены.