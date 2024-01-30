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Парламент Испании отклонил закон об амнистии каталонских сепаратистов

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Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании отклонил закон об амнистии каталонских сепаратистов, который внесла правящая Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE).
Парламент Испании отклонил закон об амнистии каталонских сепаратистов
  • Gettyimages.ru

Об этом конгресс депутатов написал в соцсети X (бывшая Twitter).

«Предлагаемый органический закон об амнистии для нормализации ситуации в Каталонии не набрал абсолютного большинства голосов, необходимого для окончательного голосования в целом», — говорится в сообщении.

Уточняется, что за принятие закона проголосовал 171 парламентарий, 179 высказались против.

16 ноября лидер Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) Педро Санчес выиграл на голосовании в конгрессе депутатов, став премьером.

Он заручился поддержкой каталонских сепаратистских партий и принял их условия, согласно которым судебные дела, связанные с каталонским сепаратизмом, должны быть прекращены.

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