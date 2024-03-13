Verkkouutiset: украинский конфликт вызвал всплеск увольнений из армии Финляндии

Украинский конфликт спровоцировал массовые увольнения из финской армии, говорится в статье Verkkouutiset.

Отмечается, что после того, как глава Минобороны Антти Хяккянен предложил запретить выходить из резерва, подача заявки о переходе на гражданскую службу стала распространённым явлением.

«Конфликт на Украине, начавшийся в феврале 2022 года, тоже вызвал всплеск выхода из резерва», — написал автор материала.

По словам руководителя Центра прохождения альтернативной гражданской службы Микко Рейонена, рекорд был зафиксирован в 2022 году, из резерва вышли 3800 финнов. В текущем году граждане подали уже 1700 заявлений, 1400 из них только за февраль.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что не будет отправлять военнослужащих на Украину.