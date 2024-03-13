В США не ожидают вскоре соглашений о контроле над вооружениями с Россией

Первый замруководителя Национального управления ядерной безопасности при Министерстве энергетики Соединённых Штатов Фрэнк Роуз назвал маловероятным заключение новых соглашений о контроле над вооружениями с Россией.

Об этом он заявил в ходе выступления в вашингтонском Институте Брукингса.

При этом он считает, что у сферы контроля над вооружениями есть будущее.

«Несмотря на то, что какие-либо крупные соглашения по контролю над вооружениями с Россией и Китаем, вероятно, недостижимы в ближайшее время, я считаю, что у контроля над вооружениями есть будущее», — отметил Роуз. Его цитирует ТАСС.

По его мнению, контроль над вооружением будет охватывать новых «действующих лиц и экспертов», а также перспективные технологии.

Ранее в Госдепе заявили, что Соединённые Штаты открыты к предметному обсуждению с Россией ядерных рисков, а также контроля над ядерными вооружениями.