Госдеп: США готовы к обсуждению с Россией контроля за ядерными вооружениями
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Комментируя ТАСС заявление главы МИД России Сергея Лаврова о готовности России к честному диалогу с США по стратегической стабильности, представитель Госдепа США заявил, что вашингтонская администрация открыта для взаимодействия «в рамках предметных дискуссий».
«Это остаётся актуальным и сегодня. Как заявил президент (США Джо. — RT) Байден, диалог по вопросам, касающимся ядерного оружия, должен продолжаться из-за двусторонних трений, а не вопреки им», — отметил собеседник агентства.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что США напрямую связывались с Россией по вопросу ядерного оружия в космосе.