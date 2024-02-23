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Госдеп: США готовы к обсуждению с Россией контроля за ядерными вооружениями

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Соединённые Штаты открыты к предметному обсуждению с Россией ядерных рисков, а также контроля над ядерными вооружениями. Об этом заявили в Госдепартаменте США.
Госдеп: США готовы к обсуждению с Россией контроля за ядерными вооружениями
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

Комментируя ТАСС заявление главы МИД России Сергея Лаврова о готовности России к честному диалогу с США по стратегической стабильности, представитель Госдепа США заявил, что вашингтонская администрация открыта для взаимодействия «в рамках предметных дискуссий».

«Это остаётся актуальным и сегодня. Как заявил президент (США Джо. — RT) Байден, диалог по вопросам, касающимся ядерного оружия, должен продолжаться из-за двусторонних трений, а не вопреки им», — отметил собеседник агентства.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что США напрямую связывались с Россией по вопросу ядерного оружия в космосе.

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