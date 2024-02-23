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WSJ: США напрямую связывались с Россией по вопросу ядерного оружия в космосе

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США в частном порядке предупредили Россию о недопустимости размещения ядерного оружия в космосе.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным газеты, канал связи с Москвой установили советник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан и директор ЦРУ Уильям Бёрнс.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчёркивал, что Россия была и остаётся против размещения ядерного оружия в космосе.

По его мнению, США не могут призывать к поражению России и вести диалог по стратстабильности.

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