WSJ: США напрямую связывались с Россией по вопросу ядерного оружия в космосе
Об этом пишет The Wall Street Journal.
По данным газеты, канал связи с Москвой установили советник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан и директор ЦРУ Уильям Бёрнс.
Ранее российский лидер Владимир Путин подчёркивал, что Россия была и остаётся против размещения ядерного оружия в космосе.
По его мнению, США не могут призывать к поражению России и вести диалог по стратстабильности.