Минобороны ФРГ: модернизация ракет Taurus — регулярный процесс

Модернизация крылатых ракет Taurus представляет собой регулярный процесс, который не связан с обсуждением возможности отправки систем на Украину. Об этом заявили в Министерстве обороны ФРГ.

Выступая на брифинге в Берлине, представитель немецкого оборонного ведомства отметил, что ракеты Taurus — это тип боеприпасов, которые хранятся и через определённые промежутки времени «проверяются на техническую пригодность».

При этом, по его словам, некоторые системы готовы к применению, в то время как другие требуют предварительной подготовки.

«И эти регулярные проверки и обновления, которые, конечно, необходимы, применимы к каждой системе», — цитирует его ТАСС.

Ранее газета Die Welt сообщила, что ФРГ приведёт в состояние готовности все имеющиеся у неё ракеты Taurus.