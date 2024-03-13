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В ЕК объяснили снятие санкций с Воложа, Мндоянца и Гамбалека их поведением

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В Еврокомиссии не стали комментировать точные причины снятия санкций с ряда российских граждан, но отметили, что обычно это обусловлено поведением фигурантов чёрного списка.
В ЕК объяснили снятие санкций с Воложа, Мндоянца и Гамбалека их поведением
  • РИА Новости

В данном случае речь идёт об экс-главе «Яндекса» Аркадии Воложе, исполнительном вице-президенте по связям с государственными органами российской инвестиционной компании АФК «Система» Сергее Мндоянце и словацком бизнесмене и главе местного отделения мотоклуба «Ночные волки» Йозефе Гамбалеке.

«Такие решения принимаются странами ЕС в режиме конфиденциальности, поэтому я не могу говорить о мотивах и обоснованиях этого решения... Обычно такие решения принимаются, когда причин для санкций больше нет, когда люди изменили своё поведение», — цитирует ТАСС пресс-секретаря главы дипслужбы ЕС Петера Стано.

Ранее сообщалось, что Европейский союз принял решение снять санкции с бывшего главы «Яндекса» Аркадия Воложа.

В постановлении не пояснили основания исключения людей из санкционного списка.

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