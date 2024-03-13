Евросоюз снял санкции с Воложа, Мндоянца и Гамбалека

Европейский союз принял решение снять санкции с бывшего главы «Яндекса» Аркадия Воложа, исполнительного вице-президента по связям с госорганами инвестиционной компании АФК «Система» Сергея Мндоянца, а также словацкого бизнесмена и главы местного отделения мотоклуба «Ночные волки» Йозефа Гамбалека.

Об этом говорится в постановлении Совета ЕС, опубликованном в Официальном журнале Евросоюза. «Удаляются записи, касающиеся следующих лиц», — говорится в документе с упоминанием соответствующих лиц. При этом в постановлении не поясняются основания исключения людей из санкционного списка.