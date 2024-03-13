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Захарова: Лавров 18 марта встретится с генсеком ШОС

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров встретится с генсеком Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мином. 
Захарова: Лавров 18 марта встретится с генсеком ШОС
  • РИА Новости

Об этом она сказала на брифинге.

Встреча состоится 18 марта.

По её словам, стороны планируют обсудить деятельность Шанхайской организации сотрудничества, а также перспективы её развития.

Чжан Мин возглавляет миссию наблюдателей ШОС на российских президентских выборах.

Ранее официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что попытки западных государств вмешаться во внутренние дела России в ходе президентских выборов обречены на провал.

Данное заявление она сделала после того, как сообщила, что западные послы в Москве занимаются вмешательством в российские внутренние дела.

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