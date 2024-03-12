Госдеп одобрил возможную продажу Польше ракет Hellfire
Сумма сделки составит $150 млн. Отмечается, что передача ракет поможет усилить безопасность Польши, которая «содействует стабильности и экономическому развитию в Европе». В случае одобрения сделки военно-промышленная корпорация Lockheed Martin будет являться главным подрядчиком.
Также сообщается, что Госдеп уведомил конгресс об одобрении потенциальной сделки.
Ранее президент Польши Анджей Дуда призвал США увеличить контингент в Польше и поставки техники Украине.