Госдеп одобрил возможную продажу Польше ракет Hellfire

Госдеп США одобрил потенциальную продажу Польше 800 ракет AGM-114R2 Hellfire, а также оборудования к ним. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

Сумма сделки составит $150 млн. Отмечается, что передача ракет поможет усилить безопасность Польши, которая «содействует стабильности и экономическому развитию в Европе». В случае одобрения сделки военно-промышленная корпорация Lockheed Martin будет являться главным подрядчиком.

Также сообщается, что Госдеп уведомил конгресс об одобрении потенциальной сделки.

Ранее президент Польши Анджей Дуда призвал США увеличить контингент в Польше и поставки техники Украине.