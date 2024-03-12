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Госдеп одобрил возможную продажу Польше ракет Hellfire

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Госдеп США одобрил потенциальную продажу Польше 800 ракет AGM-114R2 Hellfire, а также оборудования к ним. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

Сумма сделки составит $150 млн. Отмечается, что передача ракет поможет усилить безопасность Польши, которая «содействует стабильности и экономическому развитию в Европе». В случае одобрения сделки военно-промышленная корпорация Lockheed Martin будет являться главным подрядчиком.

Также сообщается, что Госдеп уведомил конгресс об одобрении потенциальной сделки.

Ранее президент Польши Анджей Дуда призвал США увеличить контингент в Польше и поставки техники Украине.

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