Политик Майерова: большинство жителей Чехии желают конца украинского конфликта
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«Никакой свободной Украины уже не существует. Это уже просто американский протекторат, живущий на деньги ЕС», — сказала она в интервью Parlamentní listy.
По её словам, партия выступает категорически против даже теоретической возможности отправки чешских военнослужащих или солдат НАТО для участия в конфликте на Украине.
Майерова добавила, что подобный сценарий рискует привести к ядерному конфликту и третьей мировой войне.
Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что средства для закупки в третьих странах 800 тыс. артиллерийских снарядов для последующей отправки Украине собраны.