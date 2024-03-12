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Политик Майерова: большинство жителей Чехии желают конца украинского конфликта

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Большая часть населения Чехии желает, чтобы конфликт на Украине закончился, даже с учётом территориальных потерь Киева. Об этом заявила председатель партии «Триколор» Зузана Майерова.
Политик Майерова: большинство жителей Чехии желают конца украинского конфликта
  • Gettyimages.ru

«Никакой свободной Украины уже не существует. Это уже просто американский протекторат, живущий на деньги ЕС», — сказала она в интервью Parlamentní listy.

По её словам, партия выступает категорически против даже теоретической возможности отправки чешских военнослужащих или солдат НАТО для участия в конфликте на Украине.

Майерова добавила, что подобный сценарий рискует привести к ядерному конфликту и третьей мировой войне.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что средства для закупки в третьих странах 800 тыс. артиллерийских снарядов для последующей отправки Украине собраны.

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