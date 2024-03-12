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WP: Трамп спрашивал у Маска, заинтересован ли он в покупке Truth Social

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Претендующий на пост президента США Дональд Трамп спрашивал у предпринимателя Илона Маска, заинтересован ли он в покупке «трамповской» соцсети Truth Social, сообщают источники американской газеты The Washington Post.
WP: Трамп спрашивал у Маска, заинтересован ли он в покупке Truth Social
  • Gettyimages.ru
  • © Win McNamee

«Прошлым летом бывший президент Дональд Трамп спросил Илона Маска, будет ли миллиардер-промышленник заинтересован в покупке социальной сети Трампа Truth Social», — пишет издание.

По имеющимся данным, это не привело к каким-либо новым сделкам, однако сообщения об этом говорят о том, что между Трампом и Маском происходили контакты, о которых ранее было неизвестно.

Журналисты подчёркивают, что Маск, «второй богатейший человек в мире», всё чаще выражает поддержку консервативной идеологии и вторит заявлениям Трампа о том, что администрация Джо Байдена «импортирует избирателей и создаёт угрозу национальной безопасности со стороны непроверенных нелегальных иммигрантов».

Сам Маск ранее заявил, что не жертвует денег кандидатам в президенты США.

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