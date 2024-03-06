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Маск заявил, что не жертвует денег участникам президентской гонки в США

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Основатель и генеральный директор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что не жертвует денег кандидатам в президенты США.
Маск заявил, что не жертвует денег участникам президентской гонки в США
  • Gettyimages.ru

Этой теме американский миллиардер посвятил пост на своей странице в социальной сети X. Как можно понять из слов Маска, речь идёт не о конкретных кандидатах в президенты США, а обо всех участниках президентской гонки.

«Чтобы внести ясность: я не жертвую денег ни одному из кандидатов в президенты США», — написал он.

Ранее Bloomberg сообщил, что кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп встретился с Маском, когда пытался привлечь спонсоров.

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