Экс-глава Боливии Моралеc предрёк НАТО поражение на Украине
- РИА Новости
Об этом он сказал в интервью РИА Новости.
«Мы видим, что на Украине НАТО проигрывает», — сказал Моралес.
Бывший лидер Боливии отметил, что когда США входят в упадок, то они «прибегают к насилию, то есть к войне», чтобы в дальнейшем продавать оружие и жить за счёт этого.
«Я почти уверен, что НАТО на Украине будет нанесено поражение», — подчеркнул он.
По оценкам Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), за последние пять лет США увеличили поставки вооружений в другие страны на 17% по сравнению с предыдущей пятилеткой.
Подробнее — в материале RT.