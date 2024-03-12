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Экс-глава Боливии Моралеc предрёк НАТО поражение на Украине

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Бывший президент Боливии Эво Моралес предрёк НАТО поражение на Украине.
Экс-глава Боливии Моралеc предрёк НАТО поражение на Украине
  • РИА Новости

Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

«Мы видим, что на Украине НАТО проигрывает», — сказал Моралес.

Бывший лидер Боливии отметил, что когда США входят в упадок, то они «прибегают к насилию, то есть к войне», чтобы в дальнейшем продавать оружие и жить за счёт этого.

«Я почти уверен, что НАТО на Украине будет нанесено поражение», — подчеркнул он.

По оценкам Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), за последние пять лет США увеличили поставки вооружений в другие страны на 17% по сравнению с предыдущей пятилеткой. 

Подробнее — в материале RT.

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