Шольц: запланированная и оказанная помощь ВСУ от Германии составила €28 млрд
- РИА Новости
На пресс-конференции с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом — младшим он заявил, что украинские войска нуждаются в продолжении помощи от западных союзников.
«Моя позиция заключается в том, что мы должны продолжать поддержку, сколько потребуется, это касается не только Германии, но и всего Европейского союза», — приводит ТАСС слова канцлера.
Ранее Шольц исключил передачу Украине ракет Taurus, так как, для контроля над их применением необходимо участие немецких солдат.