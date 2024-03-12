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Шольц: запланированная и оказанная помощь ВСУ от Германии составила €28 млрд

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Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что запланированная и оказанная помощь Киеву со стороны Берлина составила €28 млрд.
Шольц: запланированная и оказанная помощь ВСУ от Германии составила €28 млрд
  • РИА Новости

На пресс-конференции с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом — младшим он заявил, что украинские войска нуждаются в продолжении помощи от западных союзников.

«Моя позиция заключается в том, что мы должны продолжать поддержку, сколько потребуется, это касается не только Германии, но и всего Европейского союза», — приводит ТАСС слова канцлера.

Ранее Шольц исключил передачу Украине ракет Taurus, так как, для контроля над их применением необходимо участие немецких солдат.

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