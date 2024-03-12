WP: раскол в коалиции европейских стран по Украине играет Путину на руку

Раскол коалиции европейских стран по вопросу поддержки Украины играет на руку президенту России Владимиру Путину, пишет газета The Washington Post.

«Ничто не могло так порадовать Путина, как недавняя серия ошибок европейских лидеров», — говорится в публикации.

Как отметил автор статьи, в настоящий момент Германия, Франция и Великобритания заняты выяснением отношений между друг другом.

Автор подчеркнул, что этому способствовали ряд причин, среди которых утечка разговора немецких офицеров о планах атаковать Крымский мост и заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке западных войск на Украину для участия в боевых действиях.

Ранее газета Politico писала, что публикация в России перехваченного разговора немецких офицеров о возможном ударе по Крымскому мосту ракетами Taurus расколола западных союзников и дискредитировала канцлера Германии Олафа Шольца.