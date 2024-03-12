WP: раскол в коалиции европейских стран по Украине играет Путину на руку
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«Ничто не могло так порадовать Путина, как недавняя серия ошибок европейских лидеров», — говорится в публикации.
Как отметил автор статьи, в настоящий момент Германия, Франция и Великобритания заняты выяснением отношений между друг другом.
Автор подчеркнул, что этому способствовали ряд причин, среди которых утечка разговора немецких офицеров о планах атаковать Крымский мост и заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке западных войск на Украину для участия в боевых действиях.
Ранее газета Politico писала, что публикация в России перехваченного разговора немецких офицеров о возможном ударе по Крымскому мосту ракетами Taurus расколола западных союзников и дискредитировала канцлера Германии Олафа Шольца.